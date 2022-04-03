Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ergene Velimeşespor ile Sakaryaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşacak.
Şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Kümede kalma savaşı veren Ergene Velimeşespor ise güçlü rakibi karşısında 3 puan hedefliyor.
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses'in yardımcılıklarını Uğur Önay ve Haydar Avcı yapacak.
ERGENE VELİMEŞESPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçı 3 Nisan Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma TV 264'ten canlı yayınlanacak.