Haberler TFF 2. Lig Eskişehirspor'dan flaş karar! Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşan Egehan Has takımdan gönderildi

Eskişehirspor'dan flaş karar! Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşan Egehan Has takımdan gönderildi

Son dakika spor haberleri... TFF 2. Lig takımlarından Eskişehirspor, altyapı oyuncusu Egehan Has'ın gittiği spor salonunda yaptığı Galatasaray tişörtlü paylaşımı nedeniyle kulüpten gönderildiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 11:22
Eskişehirspor'dan flaş karar! Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşan Egehan Has takımdan gönderildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, akşam gittiği spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın görülmesi üzerine Eskişehirspor Kulübü harekete geçerek Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

GALATASARAY TARAFTARLARI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan genç kaleci Egehan Has için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe kazandırılması için sosyal medyada birçok mesaj gönderdi.

DİĞER
Bafetimbi Gomis açıkladı! Alanyaspor maçında forma giyecek mi?
Muş’ta kar kalınlığı 10 metreyi buldu! Ekipler, çığ riskine rağmen 1 kilometreyi 2 saatte temizliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor