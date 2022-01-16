Sakaryaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Sakaryaspor farkı açıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ikinci yarının ilk maçında Sakaryaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısını 45 puanla namağlup lider tamamlayan yeşil-siyahlılar, Bayburt'u taraftarı önünde 2-0'lık skorla geçerek, ikinci yarıya galibiyetle başladı.

EN YAKIN RAKİBİ TRABZON 1461 KAYBETTİ

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının 0-0'lık beraberlikle sona erdiği mücadelede yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 70. ve 90. dakikada Tahir Babaoğlu kaydetti.

RAKİPLER KAYBETTİ!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta temsilcimiz Sakaryaspor'un kendi sahasında üç puan kazandığı 20. Hafta maçlarında şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz Trabzon 1461, Afyonspor, Serik, Bayburt ve Çorum haftayı puan kaybıyla kapattılar.

PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Bu sonuçla Sakaryaspor, 48 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü. Namağlup lider Sakaryaspor, zirvede puan farkını 8'e çıkardı.

Sakaryaspor, gelecek hafta deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. 22 Ocak Cumartesi günü Sarıyer ile Sakaryaspor arasında oynanacak mücadele, saat 13.00'da başlayacak.