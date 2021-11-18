Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi!

Sezona Gürses Kılıç ile başlayan Şanlıurfaspor yönetimi daha sonra bu hocayla da karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı. Daha sonra takımın başına Teknik Direktörlük olarak Serdar Bozkurt'u getirdiler.

26 Eylül 2021 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Bozkurt ile Şanlıurfaspor 9 resmi maça çıktı.9 resmi maçtan 4 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Şanlıurfaspor yönetimi başarısızlığından dolayı yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından yeni teknik direktörü bulmak uzun sürmedi. Şanlıurfaspor futbolculuğu döneminde başarılı futbolu ile dikkat çeken genç Teknik Direktör Ali Tandoğan ile anlaştı.

Anlaşmayı Ali Tandoğan sosyal medya hesabından duyurdu. Tandoğan yaptığı paylaşımda, "Kıramadığım insanlar vardır. Şanlıurfaspor söz konusu olduğunda akan sular duruyor benim için. Birçok takımı geri çevirmeme rağmen bize değer veren yerde olmayı seçtim. Hayırlı olsun." İfadelerine yer verdi." ifadelerine yer verdi.

Tandoğan 2017 yılında da Şanlıurfaspor'un teknik direktörlüğü görevini yapmıştı Ali Tandoğan Şanlıurfaspor'un bu sezonki 3. teknik direktörü oldu.