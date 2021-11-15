TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den haberler

MARAŞ'TAN SİFTAH

2. Lig Kırmızı Grup'ta 12'de 0 çeken Kahramanmaraşspor, Niğde'de siftah yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Niğde Anadolu'yu 2-1 yenerek 13. hafta sonunda ilk puanlarıyla tanıştı. Maraş'ın gollerini Enis Durak ve Özcan Atalay kaydetti.

12. HAFTA KARŞILAŞMALARI

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Toplu sonuçlar şöyle: Çatalcaspor- Bursa Yıldırımspor 0-0, Nevşehir Bld.- Batman Petrolspor 0-2, Karaman Bld.-Bergama Bld. 1-1, 1954 Kelkit Bld.-Fatsa Bld. 2-1, Osmaniyespor-Başkent Gözgözler Akademi 1-2, Artvin Hopaspor-Formül Erbaaspor 1-0, Elazığspor-Hendekspor 1-1.

TARSUS COŞTU

2. Lig Beyaz Grup'ta Hüseyin Kalpar'ın yerine Gürses Kılıç'ı teknik direktörlüğe getiren Tarsus İY, çıkışını Ş.Urfa karşısında da sürdürdü. Tarsus, 62'de Sinan'ın golüyle Urfa ekibini yendi ve 3'te 3 yaptı. Sarı-yeşilliler ise 5 maçlık yenilmezlik serisini yitirirken, lider Pendikspor'un 7 puan gerisine düştü.

UŞAK'TAN SERİYE DEVAM

Beyaz Grup'ta üst sıralara tırmanma hedefindeki Uşak'la Nazilli Bld.'nin maçında gülen taraf Uşakspor oldu. Uşak, yenilmezlik serisini 3 maça taşırken, Nazilli'nin galibiyet hasreti 3'e çıktı.

FETHİYESPOR DOLU DİZGİN

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sonuçlar: Kırıkkale- B.Çekmece 2-0, Mardin-Ordu 0-0, E.Erok-Ceyhan 4-0, Derince-Karaköprü 0-0, K.Yaka-Modafen 1-1 Ağrı-Edirne 2-1, Of-Karabük 4-0, Fethiye-Çankaya 1-0.