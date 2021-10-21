TFF 2. Lig ve 3. Lig'den haberler (21.10.2021)

Manisa FK'de Başkan Mevlüt Aktan, "Sahadaki futbol bizi bazı radikal kararlar almaya sevk etti. Biz de sezona 3'te 3 yaparak giriş yapan bir takımın yöneticileri olarak durumun buraya gelmesinden memnun değiliz ama pes edecek kulüp değiliz" dedi.



Lider Ümraniye'yi ağırlayacak Altınordu, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Sahamızda bir kazanma alışkanlığımız var. Devam ettirmek istiyoruz. 3 puanla ayrılmak istiyoruz, kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



TFF 1. Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan Bolu, sahasındaki Menemen maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Reha Erginer, "Oyuncularıma inanıyorum, bu maçı kesinlikle alacağız. Bu şanssızlığımızı da elbet kıracağız" diye iddialı konuştu.