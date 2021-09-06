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Süper başladı

Hekimoğlu Trabzon ilk hafta maçında Etimesgut Belediyespor’u 4-2’lik skorla devirmeyi başardı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Süper başladı

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Hekimoğlu Trabzon FK ilk maçında Etimesgut Belediyespor'u farklı geçti. Maça İsmail Güner'in kendi kalesine attığı golle başlayan Karadeniz ekibi, 39'da Caner Aktaş'ın sayısıyla 2-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitti.

ETHEM COŞTU
63. dakikada Ethem Karaboğa skoru 3-0'a taşıdı. Ankara ekibi, 70. dakikada Maksut Taşkıran ile farkı 2'ye indirdi. 88'de Muhammed Ali Kurt kendi filelerini havalandırınca maçın son anlarına iyice heyecan geldi. 90+7'de Ethem Karaboğa kendisinin 2 takımının 4. golünü atarak galibiyeti getirdi. Hekimoğlu 3 puanı kaptı.

EDİZ UNUTULMADI
Eskişehirspor ve Bursaspor, 9 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nu ölüm yıldönümünde unutmadı. Genç futbolcunun ani ölümü futbol camiasını derin üzüntüye boğmuştu. Ediz, Ankaraspor, Ankaragücü, Buca ve son olarak Eskişehir'de oynamıştı.

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