Süper başladı

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Hekimoğlu Trabzon FK ilk maçında Etimesgut Belediyespor'u farklı geçti. Maça İsmail Güner'in kendi kalesine attığı golle başlayan Karadeniz ekibi, 39'da Caner Aktaş'ın sayısıyla 2-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitti.



ETHEM COŞTU

63. dakikada Ethem Karaboğa skoru 3-0'a taşıdı. Ankara ekibi, 70. dakikada Maksut Taşkıran ile farkı 2'ye indirdi. 88'de Muhammed Ali Kurt kendi filelerini havalandırınca maçın son anlarına iyice heyecan geldi. 90+7'de Ethem Karaboğa kendisinin 2 takımının 4. golünü atarak galibiyeti getirdi. Hekimoğlu 3 puanı kaptı.

EDİZ UNUTULMADI

Eskişehirspor ve Bursaspor, 9 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nu ölüm yıldönümünde unutmadı. Genç futbolcunun ani ölümü futbol camiasını derin üzüntüye boğmuştu. Ediz, Ankaraspor, Ankaragücü, Buca ve son olarak Eskişehir'de oynamıştı.