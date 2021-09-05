Serüven başlıyor

TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı bugün iki grupta oynanacak 18 karşılaşmayla başlıyor. Geçen sezon TFF 1. Lig'den düşen Akhisarspor, Ankaraspor ile Eskişehirspor, TFF 3. Lig'den yükselen Adıyaman, Buca, Diyarbekir, Isparta, Nazilli ve Somaspor'un yanı sıra geçen yıldan devam eden 29 takım, iki grupta mücadele edecek. Sezon sonu 3 takımın TFF 1. Lig'e yükseleceği ligde toplam 7 ekip de bir alt lige düşecek.

KASTAMONUSPOR OLMAYACAK

TFF Kastamonu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Kastamonuspor'un bu sezonki haklarını dondurdu. Kastamonu ile oynayacak takımlar, haftayı maç yapmadan geçecek. Ligden düşmeyecek kulüp, gelecek sezon da aynı ligde olacak. Beyaz Grup'ta 18, Kırmızı Grup'ta 20 takım olacak. Beyaz Grup'ta her hafta iki takım haftayı bay geçecek. İlk yarı 26 Aralık'ta sona erecek.