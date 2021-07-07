Tisdell bitti

Kocaelispor transfer bombalarını arka arkaya patlatıyor. TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Körfez ekibi, İsrail temsilcisi Hapoel Petah Tikva'dan ayrılan Terrence Tisdell ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki Liberyalı kanat oyuncusu, geçen sezon 32 maçta 3 gol, 2 asist yapmıştı. Kocaeli hakkında bilgi sahibi olup geldiğini ifade eden Tisdell, mutluluğunu dile getirdi.

Tisdell, "Çok büyük ve organize olmuş bir kulübe geldim. Taraftarlar beni çok iyi karşıladı. Kulübün çok büyük hedefleri var. Amacımız şampiyon olmak ve Süper Lig'de devam etmek. Sahada ne yaptığımız önemli. Taraftarın ateşli olması bizi ileriye götürecektir. Statta olmaları avantaj. Ligde mücadelenin yüksek olması futbolcuya fayda sağlar. Mücadeleden kaçmayacağım" şeklinde konuştu.