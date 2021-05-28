Kocaelispor - Sakaryaspor maçı CANLI

Misli.com 2. Lig play-off final karşılaşmasında Kocaelispor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadeleden galibiyetle ayrılan takım, Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.
KOCAELİSPOR-SAKARYASPOR İLK 11'LER
Kocaelispor: Bayram, Musa, Murat Cem, Semih, Gökhan, Numan, Benhur, İrfan, Mesut, Mustafa Tahir, Burak.
Sakaryaspor: Oğuz, Hakan, Ümit, Burak, Canberk, Azad, Çağrı, Nuri, Reis, Abdulaziz, Berk.
KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı saat 20:00'de başladı ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakayı D-Smart'tan canlı izleyebilirsiniz.