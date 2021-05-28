Haberler TFF 2. Lig Kocaelispor - Sakaryaspor maçı CANLI

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Misli.com 2. Lig Play-Off finalinde 'u eleyen ile 'u saf dışı bırakan karşılaşıyor. Dev finali kazananın 1. Lig'e yükseleceği karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:01 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:08
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı CANLI

Misli.com 2. Lig play-off final karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleden galibiyetle ayrılan takım, Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.

KOCAELİSPOR-SAKARYASPOR İLK 11'LER

Kocaelispor: Bayram, Musa, Murat Cem, Semih, Gökhan, Numan, Benhur, İrfan, Mesut, Mustafa Tahir, Burak.

Sakaryaspor: Oğuz, Hakan, Ümit, Burak, Canberk, Azad, Çağrı, Nuri, Reis, Abdulaziz, Berk.

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı saat 20:00'de başladı ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakayı D-Smart'tan canlı izleyebilirsiniz.

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