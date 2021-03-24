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rekor istiyor!

Profesyonel liglerin yenilgisiz tek takımı olan ’da başkan Aktan, “1. Lig’e rekor kırarak çıkmak istiyoruz. Ardından ’i hedefleyeceğiz” dedi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:21 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Tarzan rekor istiyor!

MISLI.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlikle profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumundaki 'da başkan Aktan, ligde kalan tüm maçlarını kazanıp yenilgisiz yükselmek istediklerini söyledi. En yakın rakipleri 'un 19 puan önünde yer aldıklarını hatırlatan Aktan, bugünkü 24Erzincan maçında farkı korumak istediklerini kaydetti. Aktan, "Ligi yenilgisiz bir şekilde tamamlamak, rekor kırmak istiyoruz. Takımımızın buna layık olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon inşallah . Lig'de Manisa'nın yine hedefleri olacak. 'e çıkmak isteyeceğiz" diye konuştu.

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