MISLI.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlikle profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumundaki Manisa FK'da başkan Mevlüt Aktan, ligde kalan tüm maçlarını kazanıp bir üst lige yenilgisiz yükselmek istediklerini söyledi. En yakın rakipleri Hekimoğlu Trabzon'un 19 puan önünde yer aldıklarını hatırlatan Aktan, bugünkü 24Erzincan maçında farkı korumak istediklerini kaydetti. Aktan, "Ligi yenilgisiz bir şekilde tamamlamak, rekor kırmak istiyoruz. Takımımızın buna layık olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon inşallah TFF 1. Lig'de Manisa'nın yine hedefleri olacak. Süper Lig'e çıkmak isteyeceğiz" diye konuştu.
Tarzan rekor istiyor!
Profesyonel liglerin yenilgisiz tek takımı olan Manisa FK’da başkan Aktan, “1. Lig’e rekor kırarak çıkmak istiyoruz. Ardından Süper Lig’i hedefleyeceğiz” dedi.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:21 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50