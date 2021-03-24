Tarzan rekor istiyor!

MISLI.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlikle profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumundaki Manisa FK'da başkan Mevlüt Aktan, ligde kalan tüm maçlarını kazanıp bir üst lige yenilgisiz yükselmek istediklerini söyledi. En yakın rakipleri Hekimoğlu Trabzon'un 19 puan önünde yer aldıklarını hatırlatan Aktan, bugünkü 24Erzincan maçında farkı korumak istediklerini kaydetti. Aktan, "Ligi yenilgisiz bir şekilde tamamlamak, rekor kırmak istiyoruz. Takımımızın buna layık olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon inşallah TFF 1. Lig'de Manisa'nın yine hedefleri olacak. Süper Lig'e çıkmak isteyeceğiz" diye konuştu.