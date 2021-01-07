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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşuyor.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 23:11 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Eyüp uçuşta
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşuyor. En yakın rakibi 'a konuk olan , rakibini 4. dakikada ve 88. dakikada 'ın golüyle 2-0 yendi. Puanını 47'ye yükselten , ikinci sıradaki ile arasındaki farkı 10'a yükseltti. Eyüpspor ligde ilk yarıyı lider kapatmayı başardı. Van ise 2. sırada kaldı.
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