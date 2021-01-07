Eyüp uçuşta

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor şampiyonluğa koşuyor.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 23:11Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor şampiyonluğa koşuyor. En yakın rakibi Vanspor'a konuk olan İstanbul temsilcisi, rakibini 4. dakikada Sadık Baş ve 88. dakikada Muhammed Akarslan'ın golüyle 2-0 yendi. Puanını 47'ye yükselten Eyüp, ikinci sıradaki Van ile arasındaki farkı 10'a yükseltti. Eyüpspor ligde ilk yarıyı lider kapatmayı başardı. Van ise 2. sırada kaldı.