Haberler TFF 2. Lig Nazar boncuğu!

Nazar boncuğu!

lideri Manisa FK, ile berabere kaldı. Tarzan ilk yarıyı kapattı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:09 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Nazar boncuğu!

MİSLİ.com 2. Lig 'ta lider Manisa Futbol Kulübü, kendisi için ilk yarının son maçında evinde 'le 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların 5. dakikada Serdar'la bulduğu gole konuk ekip 33'te Bertul'la karşılık verdi. 'de sezon başından beri liglerin tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Manisa FK, bu sonuçla 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlikle 48 puana ulaştı. Son haftayı bay geçecek.

SON DAKİKA