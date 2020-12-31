Nazar boncuğu!

MİSLİ.com 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü, kendisi için ilk yarının son maçında evinde Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların 5. dakikada Serdar'la bulduğu gole konuk ekip 33'te Bertul'la karşılık verdi. Türkiye'de sezon başından beri liglerin tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Manisa FK, bu sonuçla 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlikle 48 puana ulaştı. Son haftayı bay geçecek.