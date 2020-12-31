Hekimoğlu 5 attı

MİSLİ.com 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa FK'dan iki maç eksiği bulunan Hekimoğlu Trabzon, Ergene Velimeşe deplasmanında gol şov yaptı. Karşılaşmayı tecrübeli yıldızlarının golleriyle 5-0 kazanan Hekimoğlu puanını 33'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Trabzon temsilcisinin sayılarını 6, 8 ve 41'de Burhan Eşer ile 54 ve 69. dakikalarda Batuhan Karadeniz kaydetti.