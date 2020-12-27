Manisa 90+5’te

Manisa FK şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Gümüşhane’ye konuk olan Tarzan, son saniyelerde bulduğu golle kazandı
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:45Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
MISLI.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, Gümüşhanespor'u son saniyede attığı golle 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, tecrübeli futbolcusu Sercan Kaya'nın 49. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti: 1-0. 55'te golcü oyuncu Zahit Fındık dengeyi getirdi: 1-1. 90+5'te Ahmet Kesim, Manisa'ya 3 puanı kazandırdı: 1-2. Ligde 17 maça çıkan Tarzan, 2 beraberlik ve 15 galibiyetle zirveye demir attı.