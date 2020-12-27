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Manisa 90+5’te

Manisa FK şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. ’ye konuk olan Tarzan, son saniyelerde bulduğu golle kazandı

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Manisa 90+5’te
MISLI.COM 2. Lig 'ta lider Manisa FK, Gümüşhanespor'u son saniyede attığı golle 2-1 mağlup etti. ekibi, tecrübeli futbolcusu 'nın 49. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti: 1-0. 55'te golcü oyuncu Zahit Fındık dengeyi getirdi: 1-1. 90+5'te Ahmet Kesim, Manisa'ya 3 puanı kazandırdı: 1-2. Ligde 17 maça çıkan Tarzan, 2 beraberlik ve 15 galibiyetle zirveye demir attı.
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