Tatanga’dan 5’te 5

Kırmızı Grup'ta sezona iyi başlayamayan Sakaryaspor, formunu buldu ve tırmanışını Karabük'te de sürdürdü. Ligde sonuncu sıradaki Karabük'e konuk olan Tatangalar, Sakarya'ya 4 gollü galibiyetle döndü. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan yeşil-siyahlılar, 90+4'te Berk'in penaltı golüyle üst üste 5. galibiyetini alıp, ligde 5. sıraya yerleşti.