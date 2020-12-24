Kırmızı Grup'ta sezona iyi başlayamayan Sakaryaspor, formunu buldu ve tırmanışını Karabük'te de sürdürdü. Ligde sonuncu sıradaki Karabük'e konuk olan Tatangalar, Sakarya'ya 4 gollü galibiyetle döndü. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan yeşil-siyahlılar, 90+4'te Berk'in penaltı golüyle üst üste 5. galibiyetini alıp, ligde 5. sıraya yerleşti.
Tatanga’dan 5’te 5
Sakaryaspor, sonuncu sıradaki Karabük’ü 4-0 yendi. Üst üste 5. galibiyetine imza attı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:52 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50