Haberler TFF 2. Lig Play-off aşkına!

Play-off aşkına!

’ta play-off mücadelesi veren H.Trabzon, ’de 77’de ’la kazandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:50 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Play-off aşkına!

FK'nin uzak ara liderlik yaptığı 'ta play-off mücadelesi veren Hekimoğlu Trabzon, 'de tek golle kazandı. İlk yarısı golsüz biten maçta, ikinci yarıda İnegöl önünde zor anlar yaşayan Trabzon temsilcisi, 70'te 'un kafa vuruşuyla galibiyete uzandı. Üst üste 3. galibiyetini alan ekibi, play-off yolunda önemli bir avantaj sağladı.

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