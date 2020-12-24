Play-off aşkına!

Manisa FK'nin uzak ara liderlik yaptığı Beyaz Grup'ta play-off mücadelesi veren Hekimoğlu Trabzon, İnegöl'de tek golle kazandı. İlk yarısı golsüz biten maçta, ikinci yarıda İnegöl önünde zor anlar yaşayan Trabzon temsilcisi, 70'te Onur'un kafa vuruşuyla galibiyete uzandı. Üst üste 3. galibiyetini alan Karadeniz ekibi, play-off yolunda önemli bir avantaj sağladı.