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Urfa’da 18 kişi pozitif

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Urfa’da 18 kişi pozitif

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi. Paylaşımda bugün Kocaelispor ile 'da yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

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