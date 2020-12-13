Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi. Paylaşımda bugün Kocaelispor ile Şanlıurfa'da yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.
Urfa’da 18 kişi pozitif
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50