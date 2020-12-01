TFF 2. ve 3. Lig'den haberler (01.12.2020)

Derbide Balıkesir'i 1-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 2. maçını kazanan Bandırmaspor'da keyifler yerine geldi. Lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten bordobeyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, "Futbolumuz her geçen gün iyiye gidiyor. Önce Tuzlaspor'u deplasmanda yenmemiz sonra da Balıkesirspor maçını üstün bir oyunla kazanmamız bizi bu ligde tekrardan yarışın içine soktu'' dedi. Teknik direktör Erkan Sözeri liderliğinde iyi bir takım olduklarını belirten Göçmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son düdük çalana kadar maçı bırakmayan, istekli, kazanma hırsı olan bir takım olduk. Lig bitene kadar bu hırsımız devam edecek ve bize inanan Bandırmalılara, Bandırmaspor taraftarına tarihi bir yıl yaşatmak tek amacımız.

ABDULLAH SEKİZ AY YOK

MİSLİ.COM 2. Lig ekibi Uşakspor'un forveti Noyan Öz ve orta sahası Abdullah Balıkçı geçirdikleri sakatlık sonrası ameliyat edildi. Noyan'ın 1.5 ay sonra oynaması beklenirken; çapraz bağlarından operasyon geçiren Abdullah'ın ise 8 ay sonra sahalara döneceği belirtildi.

BUCA'DAN HAKEM İSYANI

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta zirve takibini sürdüren Buca 1928'in Başkanı Mehmet Sevinç, hakemlerin kendilerine karşı ön yargılı olduklarını söyledi. Sevinç, "Verilmeyen penaltılarımız, yenilen gollerimiz derken rakiplerimizle ayrı hakemlerle ayrı mücadele veriyoruz" dedi.



KAFKAF İKİ EKSİKLE GİDİYOR

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta yarın Batman Petrol deplasmanına çıkacak Karşıyaka, 2 oyuncusundan yararlanamayacak. İlk 11'in önemli isimlerinden olan Namık Barış kasığındaki, bu sezon yedek kalan Harun ise kaburgalarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



MANİSA BU KEZ BİTİRECEK

GEÇEN sezon 1. Lig biletini finalde kaptıran Manisa FK, hayallarine ulaşmakta kararlı. Beyaz Grup'ta en ciddi rakibi Hekimoğlu'nu 6-1'le geçen Manisa FK'nin hocası Serkan Özbalta, "Bu işin daha çok başındayız. Ciddiyetle Ş.Urfa maçına hazırlanacağız" diye konuştu.