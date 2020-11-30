Diriliş Kocaeli

Son iki maçını kaybeden Körfez ekibi, K.Maraş’ı 3-0 gibi net bir skorla geçti. Golleri Batuhan, Benhur ve Hakan kaydetti.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:40Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Misli.com 2. Lig'de son iki maçını kaybeden Kocaelispor, evinde Kahramanmaraş'ı çok eksiği olmasına rağmen 3-0 yendi. 10 futbolcusu koronavirüse yakalanan Körfez ekibinde, Onur, Bahattin, Bayram, Kemal Can, Mesut, Haşim, Numan, İsmet, Murat Cem ve Mervan bu maçta forma giyemedi. Yeşil-siyahlılarda ayrıca Aydın Karabulut, Bilal Çubukçu ve Cerem Talha Dinçer ise süresiz kadro dışı bırakılmıştı.