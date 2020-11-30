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Diriliş

Son iki maçını kaybeden Körfez ekibi, K.Maraş’ı gibi net bir skorla geçti. Golleri Batuhan, Benhur ve Hakan kaydetti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:40 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Diriliş Kocaeli
Misli.com 2. Lig'de son iki maçını kaybeden Kocaelispor, evinde 'ı çok eksiği olmasına rağmen yendi. 10 futbolcusu koronavirüse yakalanan Körfez ekibinde, Onur, Bahattin, Bayram, Kemal Can, Mesut, Haşim, Numan, İsmet, Murat Cem ve Mervan bu maçta forma giyemedi. Yeşil-siyahlılarda ayrıca , Bilal Çubukçu ve ise süresiz kadro dışı bırakılmıştı.
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