Sivas Belediyespor’da corona virüsü şoku! 4 vaka birden

2. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda tüm futbolcu takımı ve personellere yapılan corona virüsü testlerinde 4 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Sivas Belediyespor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Covid -19 PCR testleri neticesine göre 4 futbolcumuzda, pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. Pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.