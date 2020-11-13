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Belediyespor’da corona virüsü şoku! 4 vaka birden

Misli.com 2. Lig'in 10. haftasında 'u konuk edecek olan Belediyespor'da 4 futbolcunün corona virüsü testi pozitif sonuçlandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 18:58
Sivas Belediyespor’da corona virüsü şoku! 4 vaka birden

2. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak olan Belediyespor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda tüm futbolcu takımı ve personellere yapılan corona virüsü testlerinde 4 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Covid -19 PCR testleri neticesine göre 4 futbolcumuzda, pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. Pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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