TFF 2. ve 3. Lig'den haberler (05.10.2020)

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Halide Edip Adıvar'ı 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Nazilli Bld., iç sahada Tokat'ı yenerek 2 maç aradan sonra galip gelmeyi hedefliyor.
24 futbolcusu korona olduğu için 2 maçı ertelenen Altay, kupada 1922 Konya'ya elenip lige döndü. İzmir ekibi, Balıkesir maçı öncesi yine testten geçecek.
3. LİG 1. Grup'ta sonuncu Manisaspor'da, Ahmet Seçgin'le yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine, takımın eski kalecisi Bülent Ataman getirildi.
3. LİG 1. Grup ekibi Bucaspor 1928, İzmir'deki deprem felaketinde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara sahip çıktı. İzmir ekibi, tesislerinin kapılarını depremzedelere açtı.
DİYARBAKIRSPORLU taraftarlar, yaklaşık 2 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı'nda takımlarını izleme hayali kuruyor. Diyarbakır, son 3 sezonda 3 lig yükselerek BAL'a çıktı.