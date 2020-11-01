Zirve Eyüpspor'un

TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:25Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Eyüpspor, Elazığspor deplasmanında 3-2 kazanarak zirvenin yeni sahibi oldu. Mücadeleyi iyi başlayan Gakgoş, 4'te Ömer ve 11'de İzzet'in golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda fırtına gibi esen Eyüpspor, 54'te Taha ve 62'de Mikail ile skoru eşitledi: 2-2. Son sözü ise 85'te Murat söyledi: 2-3. Müthiş bir geri dönüşe imza atan Eyüp, Turgutlu'nun puan kaybettiği haftada zirveye oturdu.