Manisa arayı açıyor

Manisa FK, Sancaktepe’yi 2-0 yenerek en yakın takipçisiyle farkı 5’e çıkarttı
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:24Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü evinde, önemli rakiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü'nü her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip 45'inci dakikada Hakan'la perdeyi açarken, 61'de Zahit, takımını rahatlattı. Bu sonuçla siyah-seyazlılar puanını 22'ye çıkarıp zirvedeki yerini korudu ve en yakın takipçisi 24 Erzincan'a 5 puan farkını 5'e yükseltti. Sancaktepe ise 14 puanda kaldı.