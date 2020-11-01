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arayı açıyor

FK, Sancaktepe’yi yenerek en yakın takipçisiyle farkı 5’e çıkarttı

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:24 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Manisa arayı açıyor
Misli.com 2. Lig 'ta liderlik koltuğunda oturan Futbol Kulübü evinde, önemli rakiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü'nü her iki yarıda attığı gollerle mağlup etti. Ev sahibi ekip 45'inci dakikada Hakan'la perdeyi açarken, 61'de Zahit, takımını rahatlattı. Bu sonuçla siyah-seyazlılar puanını 22'ye çıkarıp zirvedeki yerini korudu ve en yakın takipçisi 24 'a 5 puan farkını 5'e yükseltti. Sancaktepe ise 14 puanda kaldı.
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