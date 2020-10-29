Turgutlu bırakmıyor

Geçen hafta Serik’e kaybeden Turgutlu Karabükspor’u yenip liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:59Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona flaş başlangıç yapan Turgutluspor, geçen maçtaki Serik yenilgisini unutturdu. Manisa temsilcisi, evinde Karabük'ü 15'te Muhammet Haşim Çoban ve 63'te Mutlu Doğan'ın golleriyle yendi. Karabük 56'da Toykan Topuz'la ağları sarstı. Maçın son anlarında kavga eden Koray Kılınç ile Toykan Topuz direkt kırmızı görüp atıldı. Turgutlu liderliği bırakmadı.