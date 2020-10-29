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Turgutlu bırakmıyor

Geçen hafta ’e kaybeden Turgutlu Karabükspor’u yenip liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:59 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Turgutlu bırakmıyor
Misli.com 2. Lig 'ta sezona flaş başlangıç yapan Turgutluspor, geçen maçtaki yenilgisini unutturdu. temsilcisi, evinde 'ü 15'te Muhammet Haşim Çoban ve 63'te Mutlu Doğan'ın golleriyle yendi. Karabük 56'da 'la ağları sarstı. Maçın son anlarında kavga eden Koray Kılınç ile Toykan Topuz direkt kırmızı görüp atıldı. Turgutlu liderliği bırakmadı.
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