Ligin kralı

Manisa FK, 10 kişi kalsa da Ankara Demir’i 1-0 yendi ve 19 puanla liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:57Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Beyaz Grup'ta Manisa FK kazanmaya devam ediyor... Ankara Demir deplasmanına çıkan Tarzanlar, 45'te 10 kişi kaldı. 32 ve 45'te sarı kart gören Ahmet Kesim atıldı. 65'te Zahit Fındık, siyahbeyazlıları 1-0 öne geçirmeyi başardı. Ankara Demir uzatmalarda bir penaltı kazandı ama kaleci Yusuf Balcıoğlu topu çıkardı. Manisa 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle puanını 19'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.