Erzincan takipte

Evinde Hacettepe’yi konuk eden Erzincan Samed ve Ethem’in golleriyle maçı kazandı.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:58Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Ligde 1 maç eksiği bulunan ANAGOLD 24 Erzincanspor, konuk ettiği Hacettepe'yi 2-0 mağlup etti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, kırmızıbeyazlılar 58'de Samed Karakoç'un penaltıdan attığı golle öne geçti. Daha sonra oyunu rölantiye alan Erzincan son anlarda Ethem Erboğa'nın sayısıyla maçı kopardı: 2-0. Erzincan, lider Manisa'yı takip etmeyi sürdürdü.