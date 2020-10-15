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Sakaryaspor tepetaklak

Son üç maçta üç beraberlik çıkaran Tatangalar, ’dan boş döndü. Golü Berk kendi kalesine attı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:28 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Sakaryaspor tepetaklak

Lige 1922 'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek başlayan Sakaryaspor, kötü gidişatını durduramıyor. Eyüpspor ve Tarsus ile 1-1, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalan Tatangalar, deplasmanından yenilgiyle ayrıldı. Ligin en az gol atan takımlarından olan yeşil-siyahlılar, maçın uzatma anlarında Berk İsmail Ünsal'ın kendi filelerini havalandırmasıyla sahadan boynu bükük ayrıldı. Taraftarlar, 'e tepki gösterirken, tecrübeli hocanın koltuğu sallanmaya başladı.

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