Sakaryaspor tepetaklak

Lige 1922 Konya'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek başlayan Sakaryaspor, kötü gidişatını durduramıyor. Eyüpspor ve Tarsus ile 1-1, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalan Tatangalar, Van deplasmanından yenilgiyle ayrıldı. Ligin en az gol atan takımlarından olan yeşil-siyahlılar, maçın uzatma anlarında Berk İsmail Ünsal'ın kendi filelerini havalandırmasıyla sahadan boynu bükük ayrıldı. Taraftarlar, Teknik Direktör İsmail Ertekin'e tepki gösterirken, tecrübeli hocanın koltuğu sallanmaya başladı.