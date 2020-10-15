Lige 1922 Konya'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek başlayan Sakaryaspor, kötü gidişatını durduramıyor. Eyüpspor ve Tarsus ile 1-1, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalan Tatangalar, Van deplasmanından yenilgiyle ayrıldı. Ligin en az gol atan takımlarından olan yeşil-siyahlılar, maçın uzatma anlarında Berk İsmail Ünsal'ın kendi filelerini havalandırmasıyla sahadan boynu bükük ayrıldı. Taraftarlar, Teknik Direktör İsmail Ertekin'e tepki gösterirken, tecrübeli hocanın koltuğu sallanmaya başladı.
Sakaryaspor tepetaklak
Son üç maçta üç beraberlik çıkaran Tatangalar, Van’dan boş döndü. Golü Berk kendi kalesine attı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:28 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50