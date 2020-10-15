Erzincan dört attı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'a bu sezon yükselen Anagold 24 Erzincan doludizgin yoluna devam ediyor. İlk hafta Amed'i 1-0, sonra K.Maraş'ı 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, Hekimoğlu ile 1-1 berabere kalmıştı. Erzincan, Şanlıurfa'ya da acımadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Erzincan, 5'te Ethem Erboğa ile öne geçti. 7'de Mümin Talip 2-0 yaptı. 45'te Abdullah Balıkuv fileleri sarstı. 54'te Sefa Akgün bir gol daha attı. Ş.Urfa'da 82'de Muhammet Mahmut Emir ağları havalandırdı: 4-1.