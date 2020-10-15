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dört attı

Lige fırtına gibi giren , ’ya da acımadı. Ethem, Mümin, Abdullah ve Sefa gol attı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:23 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Erzincan dört attı

Misli.com 2. Lig 'a bu sezon yükselen Anagold doludizgin yoluna devam ediyor. İlk hafta Amed'i 1-0, sonra K.Maraş'ı 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, Hekimoğlu ile 1-1 berabere kalmıştı. , 'ya da acımadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Erzincan, 5'te Ethem Erboğa ile öne geçti. 7'de Mümin Talip 2-0 yaptı. 45'te Abdullah Balıkuv fileleri sarstı. 54'te Sefa Akgün bir gol daha attı. Ş.Urfa'da 82'de Muhammet Mahmut Emir ağları havalandırdı: 4-1.

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