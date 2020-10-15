Buldozer Manisa

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta en büyük şampiyonluk adayı Manisa FK önüne kim gelirse yıkıyor. İlk dört haftada Çorum'u 3-1, Kocaeli'yi 6-1, Afyon'u 4-0 ve İnegöl'ü 5-1 yenen siyah-beyazlılar, Niğde'yi de 4-0 mağlup etti. 5 maçta toplam 22 gol atan ve sadece 3 gol yiyen Tarzan, 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 9'da Sertaç Çam'la öne geçen Manisa, 20'de Zahit Fındık ile 2-0 yaptı. 44'te Serdar Deliktaş ilk yarıyı golle kapattı. 69'da Zahit kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti.