Çorum FK'de 3 kişinin testi pozitif

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ile idari ve destek kadrolarında çalışan personele dün PCR testi uygulandığı belirtildi.

Bir futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz, ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.