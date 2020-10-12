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FK'de 3 kişinin testi pozitif

2. Lig ekiplerinden FK'da corona virüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, 1'i futbolcu 2'si kulüp personeli olmak üzere 3 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:58 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:32
Çorum FK'de 3 kişinin testi pozitif

Misli.com 2. Lig ekiplerinden FK'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ile idari ve destek kadrolarında çalışan personele dün PCR testi uygulandığı belirtildi.

Bir futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz, ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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