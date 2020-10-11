Uşakspor üçlük attı

Kırmızı-siyahlılar, 14’te Serhat’ın golüyle öne geçti. 61’de Seçkin 2-0 yaptı. 77’de Mehmet Gürkan sonucu belirledi.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 23:24Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Uşakspor, Amed Sportif'i konuk ettiği. Kırmızı- siyahlılar, 3 puanı 3 golle alırken fazla zorlanmadı. Ev sahibi ekip, 14. dakikada 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Baştan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk devre bu sonuçla bitti. 61. dakikada takımın tecrübeli isimlerinden Seçkin Getbay farkı artırdı: 2-0. 77'de golcü Mehmet Gürkan Öztürk sahneye çıktı ve Uşakspor maçı 3-0 kazandı. Ege ekibi böylece puanını 10'a çıkardı. Diyarbakır temsilcisi ise 3 puanda kaldı.