Manisa FK tutulmuyor

İlk üç maçta 13 gol bulan Manisa FK’ya yan bakılmıyor. Siyah-beyazlılar, İnegöl’ü evinde 5-1’le bozguna uğrattı.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 23:25Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta en büyük şampiyonluk adayı Manisa FK rakiplerine acımıyor. İlk hafta Çorum deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen siyah-beyazlılar, ikinci maçında Kocaelispor'u 6-1 yenmişti. Geçen hafta Afyon'dan 4-0'lık galibiyet çıkaran Ege ekibi, Bursa temsilcisi İnegöl'e de gol yağdırdı: 5-1. 9. dakikada Nizamettin'in penaltı golüyle öne geçen Manisa, 10. dakikada Erhan Kara ile 2-0 yaptı. 29. dakikada İnegölspor'da Fatih ikinci sarıdan atıldı. 42'de Abdulkadir Kuzey farkı indirdi: 2-1. 63'te Abdurrahman, 67'de Sertaç ve 83'te Mehmet Güven skoru tayin etti: 5-1. Manisa Futbol Kulübü puanını 12'ye yükseltti.