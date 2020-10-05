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Serik’ten gol şov

temsilcisi, ’u 4-1’le geçerek puanını 7’ye çıkarttı. Murat 2 golle yıldızlaştı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Serik’ten gol şov
Misli.com 2. Lig 'ta 3. hafta maçında Özel İdare'yi konuk eden Serik Belediyespor, 4-1 kazanarak şov yaptı. Murat (2), Sefa ve Sinan'ın (k.k) golleriyle rahat bir zafer kazanan ekibi, puanını 7'ye çıkartarak zirve takibini sürdürdü. İlk iki maçı ertelenen Bayburt'un tek sayısı ise Yener'den geldi. Lider Serik, gelecek hafta Bld.'ye konuk olacak.
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