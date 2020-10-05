Serik’ten gol şov

Antalya temsilcisi, Bayburt’u 4-1’le geçerek puanını 7’ye çıkarttı. Murat 2 golle yıldızlaştı.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:50Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. hafta maçında Bayburt Özel İdare'yi konuk eden Serik Belediyespor, 4-1 kazanarak şov yaptı. Murat (2), Sefa ve Sinan'ın (k.k) golleriyle rahat bir zafer kazanan Antalya ekibi, puanını 7'ye çıkartarak zirve takibini sürdürdü. İlk iki maçı ertelenen Bayburt'un tek sayısı ise Yener'den geldi. Lider Serik, gelecek hafta Sivas Bld.'ye konuk olacak.