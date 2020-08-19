Manisa FK Mehmet Yılmaz ile devam dedi!
Süper Lig'in yanı sıra alt liglerde de transferler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kulüplerden olan Manisa FK, teknik direktör değişikliğinin ardından, tecrübeli isimlerden Mehmet Yılmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
TFF 2'nci Lig'de geçen sezon 1'inci Lig hedefini Play-Off finalinde ıskaladıktan sonra teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta, sportif direktörlüğe ise Taner Savut'u getiren Manisa Futbol Kulübü iç transfere başladı.
Siyah-beyazlı ekip 4 sezondur formasını giyen Mehmet Yılmaz'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Takımın değişilmez isimlerinden olan 25 yaşındaki sağ bek geçen sezon tamamı ilk 11'de 27 maçta görev yaptı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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