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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 2. Lig Manisa FK'dan transfer! 3 yıllık

Manisa FK ile devam dedi!

Manisa FK Mehmet Yılmaz ile devam dedi!

'in yanı sıra alt liglerde de transferler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kulüplerden olan Manisa FK, teknik direktör değişikliğinin ardından, tecrübeli isimlerden ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2'nci Lig'de geçen sezon 1'inci Lig hedefini Play-Off finalinde ıskaladıktan sonra teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta, sportif direktörlüğe ise Taner Savut'u getiren Manisa Futbol Kulübü iç transfere başladı.

Siyah-beyazlı ekip 4 sezondur formasını giyen 'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Takımın değişilmez isimlerinden olan 25 yaşındaki sağ bek geçen sezon tamamı ilk 11'de 27 maçta görev yaptı.

  1. 19.08.2020
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