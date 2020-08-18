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18 Ağustos 2020, Salı
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imzayı attı

Batuhan Karadeniz imzayı attı

2. Lig’de mücadele edecek , bombayı patlattı. Karadeniz ekibi, transferin gözdesi olan ’i kadrosuna kattı.

2. Lig'de mücadele edecek , bombayı patlattı. Karadeniz ekibi, transferin gözdesi olan 'i kadrosuna kattı. Birçok takımın listesinde olan 29 yaşındaki golcü, geçen sezon Bandırma ve Tuzla formaları giydi. 25 maçta 18 kez ağları sarsan Batuhan, Tuzla'yı 1. Lig'e taşıdı. 'da oynadığını hatırlatarak bu kulübe performansını veremediği için her zaman içinde bir burukluk kaldığını belirten Batuhan, "Trabzon'da tekrar forma giymekten onur ve şeref duyarım. Hiçbir yerde olmadığı gibi inşallah; buradan da boynu havada ayrılmayı düşünüyorum. Hedefimiz şampiyonluk. Bu şehre şampiyonluk için geldim" diye konuştu.
  1. 18.8.2020
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