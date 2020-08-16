Kaf-Kaf’ta Doğukan kalıyor

Mustafa, Cenk, Metin ve Arif ile nikah tazeleyen Karşıyaka'da, Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Doğukan İnci kulüpte kalacak. Beşiktaş'ın transferini bitiremediği 21 yaşındaki golcüyle iyileştirilmiş bir kontrat yapılacağı öğrenildi. Doğukan geçen sezon 26 maçta 14 kez ağları sarsmıştı.