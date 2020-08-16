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16 Ağustos 2020, Pazar
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Kaf-Kaf’ta Doğukan kalıyor

Kaf-Kaf’ta Doğukan kalıyor

, , Metin ve Arif ile nikah tazeleyen Karşıyaka'da, 'a transferi gerçekleşmeyen kulüpte kalacak. Beşiktaş'ın transferini bitiremediği 21 yaşındaki golcüyle iyileştirilmiş bir kontrat yapılacağı öğrenildi. Doğukan geçen sezon 26 maçta 14 kez ağları sarsmıştı.

, , Metin ve Arif ile nikah tazeleyen Karşıyaka'da, 'a transferi gerçekleşmeyen kulüpte kalacak. Beşiktaş'ın transferini bitiremediği 21 yaşındaki golcüyle iyileştirilmiş bir kontrat yapılacağı öğrenildi. Doğukan geçen sezon 26 maçta 14 kez ağları sarsmıştı.

  1. 16.8.2020
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