Kaf-Kaf’ta Doğukan kalıyor
Mustafa, Cenk, Metin ve Arif ile nikah tazeleyen Karşıyaka'da, Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Doğukan İnci kulüpte kalacak. Beşiktaş'ın transferini bitiremediği 21 yaşındaki golcüyle iyileştirilmiş bir kontrat yapılacağı öğrenildi. Doğukan geçen sezon 26 maçta 14 kez ağları sarsmıştı.
Mustafa, Cenk, Metin ve Arif ile nikah tazeleyen Karşıyaka'da, Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Doğukan İnci kulüpte kalacak. Beşiktaş'ın transferini bitiremediği 21 yaşındaki golcüyle iyileştirilmiş bir kontrat yapılacağı öğrenildi. Doğukan geçen sezon 26 maçta 14 kez ağları sarsmıştı.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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