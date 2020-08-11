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11 Ağustos 2020, Salı
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Dilaver ’de

Dilaver Kocaeli’de

2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Kocaelispor, FK'den ayrılan ile anlaştı.

2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Kocaelispor, FK'den ayrılan ile anlaştı. 34 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, resmi imzayı atmak için şehre gitti. 'da yetişen Dilaver, daha önce Manisa, , , gibi takımlarda oynadı. Geçen sezon Manisa FK'de 22 maçta 9 gol atmıştı.
  1. 11.8.2020
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