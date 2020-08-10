Gökhan Meral Kocaeli’nde - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 2. Lig Gökhan Meral Kocaeli’nde

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Gökhan Meral Kocaeli’nde

2. Lig'e yıllar sonra geri dönen Kocaelispor, bombalarını arka arkaya patlatıyor. öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren yeşil-siyahlılar; , ve 'den sonra 'i de kadrosuna kattı.

2. Lig'e yıllar sonra geri dönen Kocaelispor, bombalarını arka arkaya patlatıyor. öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren yeşil-siyahlılar; , ve 'den sonra 'i de kadrosuna kattı. 2009 yılında Kocaelispor'da profesyonel olan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu şampiyon tamamlayan 'da geçirmişti. Tecrübeli sol bekle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Samsun'da 24 maçta 2 bin 35 dakika süre alan Gökhan Meral, imza töreninde yuvasına döndüğünü söyledi ve "İnşallah bir şampiyonluk daha yaşarım" dedi. Körfez ekibinde iki sezon top koşturan ve 57 maçta 6 gol atan Meral daha sonra Birlikspor, Orduspor, Tokatspor, , Pendik, Keçiörengücü ve Samsunspor formaları giydi.
  1. 10.8.2020
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