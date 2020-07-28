Tuzlaspor TFF 1. Lig'de!
TFF 2. Lig play-off final maçında Tuzlaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonucu kazanan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.
Tuzlaspor ile Manisa FK, TFF 2. Lig play-off final maçında Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.
UZATMALARDA DA GOL ÇIKMADI!
Zorlu karşılaşmanın uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmadı ve mücadelede seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda rakibinden az hata yapan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.
- 28.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 00:06
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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