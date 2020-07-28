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28 Temmuz 2020, Salı
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TFF 1. Lig'de!

Tuzlaspor TFF 1. Lig'de!

TFF 2. Lig play-off final maçında ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonucu kazanan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

ile Manisa FK, TFF 2. Lig play-off final maçında Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.

UZATMALARDA DA GOL ÇIKMADI!
Zorlu karşılaşmanın uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmadı ve mücadelede seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda rakibinden az hata yapan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 00:06
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