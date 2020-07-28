Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 2. Lig'de Play-off final maçında Tuzlaspor sahasında Manisaspor FK'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya'da karşı karşıya gelecek. TFF 1. Lig'e yükselme aşamasında Samsunspor ve Bandırmaspor'dan sonra TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli olacak. Kritik karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Yarı finalde Ankara Demirspor'u eleyen Tuzlaspor, Sancaktepe FK'yı eleyen Manisaspor FK TFF 1. Lig için mücadele edecek.
TUZLASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Antalya Stadı'nda oynanacak final 28 Temmuz Salı günü saat 21:00'de başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadeleyi A Spor yayınlayacak.
TUZLASPOR - MANİSASPOR FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Göksü Türkdoğan, Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, Batuhan Karadeniz, Samet Asatekin, Burak Asan
Manisa FK: Sertaç Çam, Zafer Kurşunlu, Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Ömer Kahveci
- 28.07.2020
- Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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