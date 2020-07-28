Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig'de Play-off final maçında sahasında FK'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında ile Manisa FK, Antalya'da karşı karşıya gelecek. TFF 1. Lig'e yükselme aşamasında Samsunspor ve Bandırmaspor'dan sonra TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli olacak. Kritik karşılaşmada hakem düdük çalacak. Yarı finalde Ankara Demirspor'u eleyen Tuzlaspor, Sancaktepe FK'yı eleyen FK TFF 1. Lig için mücadele edecek.

TUZLASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalya Stadı'nda oynanacak final 28 Temmuz Salı günü saat 21:00'de başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadeleyi A Spor yayınlayacak.

TUZLASPOR - MANİSASPOR FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Göksü Türkdoğan, Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, , Samet Asatekin, Burak Asan

Manisa FK: Sertaç Çam, Zafer Kurşunlu, Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Ömer Kahveci

  1. 28.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA