Tuzlaspor - Manisaspor FK | CANLI
TFF 2. Lig'de play-off final maçında Tuzlaspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geliyor. 1. Lig'e son bileti alacak takımın netleşeceği mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan nefes kesen karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya'da karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanıyor. Kritik karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Samet Çiçek yapıyor. Zorlu maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TUZLASPOR - MANİSASPOR FK MAÇI 11'LERİ
TUZLASPOR: Bayram Olgun, Doğan Can, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Yasin Yener, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Burak Asan, Batuhan Karadeniz.
MANİSA FK: Ömer Kahveci, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Sertaç Çam, Abdurrahman Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Ali Çamdalı, Serdar Deliktaş.
TUZLASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalya Stadı'nda oynanan final maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
- 28.07.2020
- Güncelleme: 28.07.2020 20:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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