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28 Temmuz 2020, Salı
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Tuzlaspor - Manisaspor FK | CANLI

TFF 2. Lig'de play-off final maçında ile FK karşı karşıya geliyor. 1. Lig'e son bileti alacak takımın netleşeceği mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan nefes kesen karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında ile Manisa FK, Antalya'da karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanıyor. Kritik karşılaşmada hakem düdük çalıyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Samet Çiçek yapıyor. Zorlu maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

TUZLASPOR - MANİSASPOR FK MAÇI 11'LERİ
TUZLASPOR: Bayram Olgun, Doğan Can, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Yasin Yener, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Burak Asan, .

MANİSA FK: Ömer Kahveci, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Sertaç Çam, Abdurrahman Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Ali Çamdalı, Serdar Deliktaş.

TUZLASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalya Stadı'nda oynanan final maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 28.07.2020 20:51
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