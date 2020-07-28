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28 Temmuz 2020, Salı
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çift bayram yaşıyor

Turgutlu çift bayram yaşıyor

Manisa ekibi , Karsıyaka'yı penaltılarla 7-5 yenerek, 2. 'e uzandı. 5 yıl sonra 2. Lig'e dönen Turgutlu'da büyük cosku yasandı. Taraftarlar kenti kırmızı-siyaha boyadı. Ilçede Kurban Bayramı öncesi adeta çifte bayram yaşandı.

Manisa ekibi , Karsıyaka'yı penaltılarla 7-5 yenerek, 2. 'e uzandı. 5 yıl sonra 2. Lig'e dönen Turgutlu'da büyük cosku yasandı. Taraftarlar kenti kırmızı-siyaha boyadı. Ilçede Kurban Bayramı öncesi adeta çifte bayram yaşandı.

  1. 28.7.2020
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