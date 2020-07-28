Manisa FK'da hasat vakti

Bütün takımların çok büyük emek sarf ettiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Şimdi tüm sezon verilen emeğin karşılığını alma zamanı" diye konuştu. Cihat Arslan, şampiyonluk kupasını getirmek için savaşacaklarını söylerken, "Tuzla ciddi bir rakip ama takımın kalitesine ve karakterine güveniyoruz. Şampiyonluk için sahada olacağız. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



Manisa'nın başında 9 maça çıkan Cihat Arslan 6 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.