Manisa FK'da hasat vakti
TFF 2. Lig play-off finalinde Tuzla ile karşılaşacak Manisa FK'da Teknik Direktör Cihat Arslan, açıklamalarda bulundu.
Bütün takımların çok büyük emek sarf ettiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Şimdi tüm sezon verilen emeğin karşılığını alma zamanı" diye konuştu. Cihat Arslan, şampiyonluk kupasını getirmek için savaşacaklarını söylerken, "Tuzla ciddi bir rakip ama takımın kalitesine ve karakterine güveniyoruz. Şampiyonluk için sahada olacağız. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
Manisa'nın başında 9 maça çıkan Cihat Arslan 6 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
- 28.7.2020
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