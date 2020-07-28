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28 Temmuz 2020, Salı
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FK'da hasat vakti

Manisa FK'da hasat vakti

2. Lig play-off finalinde Tuzla ile karşılaşacak FK'da , açıklamalarda bulundu.

Bütün takımların çok büyük emek sarf ettiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Şimdi tüm sezon verilen emeğin karşılığını alma zamanı" diye konuştu. , şampiyonluk kupasını getirmek için savaşacaklarını söylerken, "Tuzla ciddi bir rakip ama takımın kalitesine ve karakterine güveniyoruz. Şampiyonluk için sahada olacağız. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

'nın başında 9 maça çıkan Cihat Arslan 6 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

  1. 28.7.2020
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