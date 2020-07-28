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28 Temmuz 2020, Salı
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Ali 'da

Ali Eren İyican Samsun'da

İlk transferini W. Krakow'dan Savicevic'le gerçeklestiren , ikinci takviyesini Osmanlı'dan yaptı. Kırmızı Simsekler, 21 yasındaki sol bek Iyican ile anlastı. Geçen sezon 32 maçta forma giyen Iyican, 4 asist yapmıştı.

İlk transferini W. Krakow'dan Savicevic'le gerçeklestiren , ikinci takviyesini Osmanlı'dan yaptı. Kırmızı Simsekler, 21 yasındaki sol bek Iyican ile anlastı. Geçen sezon 32 maçta forma giyen Iyican, 4 asist yapmıştı.

  1. 28.7.2020
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