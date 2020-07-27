Şampiyonluk inancı
2. Lig play-off’a fırtına gibi giren İnegöl’ü ve Sancaktepe’yi eleyip finale çıkan Manisa FK 1. Lig’e yükselmeye kenetlendi.
TAKIMIMA GÜVENİYORUM
Cihat Arslan, "Takımımızın kalitesine inanıyorum. Futbolcularım başarı için ellerinden gelen mücadeleyi gösterecekler. İnegölspor ve Sancaktepe karşılaşmaları da çok zorlu geçti. Antalya'daki sıcak hava şartları her takımı zorluyor. Artık tek maçımız kaldı. Bize verilen desteği biliyoruz. Sahada gereni yapıp Manisa FK'yı layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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