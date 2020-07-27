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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Şampiyonluk inancı

Şampiyonluk inancı

2. play-off’a fırtına gibi giren ’ü ve ’yi eleyip finale çıkan FK 1. Lig’e yükselmeye kenetlendi.

2. play-off'unda çeyrek finalde 'ü, yarı finalde ise 'yi finale çıkan FK şampiyonluğa inanıyor. Yarın Stadı'nda Tuzlaspor'la saat 21.00'de finale çıkacak siyah- beyazlılarda teknik direktör hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam zorlu bir müsabakanın kendilerini beklediğini belirtti.

TAKIMIMA GÜVENİYORUM
Cihat Arslan, "Takımımızın kalitesine inanıyorum. Futbolcularım başarı için ellerinden gelen mücadeleyi gösterecekler. İnegölspor ve Sancaktepe karşılaşmaları da çok zorlu geçti. Antalya'daki sıcak hava şartları her takımı zorluyor. Artık tek maçımız kaldı. Bize verilen desteği biliyoruz. Sahada gereni yapıp Manisa FK'yı layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.
  1. 27.7.2020
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