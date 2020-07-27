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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kuyruğuna geldik

Kuyruğuna geldik

Tuzlaspor'da , play-off'ta takımı coşturdu.

Tuzlaspor'da , play-off'ta takımı coşturdu. 29 yaşındaki santrfor, sezonun ilk yarısında Bandırma'da 10, Tuzla'da 5 kez fileleri sarsmıştı. 29'luk santrfor, çeyrek finalde Kastamonu'ya 1, yarı finalde Ankara Demir'e 2 golü de penaltıdan kaydederek takımını finale çıkardı. Batuhan, "Yüzdük kuyruğuna geldik. Artık kupayı almalıyız" dedi.
  1. 27.7.2020
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