Turgutlu 2. Lig’de
3. Lig 2. Grup play-off finalinde Turgutluspor, Karşıyaka’yı penaltı atışları sonrasında yenerek adını 2. Lig’e yazdırdı.
9 KİŞİYLE KAZANDI
Maçta uzatmalara geçildi. 99'da Mithat Yaşar'ın golüyle 2-1 öne geçen Turgutluspor'da 101'de Necmi kırmızı kart gördü. 116'da Mehmet Kuruoğlu ceza sahasında rakibini düşürdü penaltıya sebep oldu ve kırmızı gördü. Penaltıyı Onur Kırtaş ağlara gönderdi. Maç 2-2 bitti. Penaltıları kazanan Turgutluspor 2. Lig'e çıktı.
A SPOR FUTBOLA DOYURDU
TFF 2. ve 3. Lig play-off heyecanını futbolseverlerle buluşturan A Spor, Karşıyaka- Turgutlu maçını da HD kalitesinde yayınladı.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Turgutlu 2. Lig’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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