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26 Temmuz 2020, Pazar
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Turgutlu 2. Lig’de

Turgutlu 2. Lig’de

3. Lig 2. Grup play-off finalinde , Karşıyaka’yı penaltı atışları sonrasında yenerek adını 2. Lig’e yazdırdı.

, TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka'yı penaltılarda 5-3 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi. Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 berabere biten maçı penaltılarda kazanan Turgutlu, maç sonu büyük coşku yaşadı. Karşıyaka 55'te Doğukan ile öne geçti, Turgutluspor bu gole 61'de Samet ile yanıt verdi ve 90 dakika 1-1 bitti.

9 KİŞİYLE KAZANDI
Maçta uzatmalara geçildi. 99'da Mithat Yaşar'ın golüyle 2-1 öne geçen Turgutluspor'da 101'de Necmi kırmızı kart gördü. 116'da Mehmet Kuruoğlu ceza sahasında rakibini düşürdü penaltıya sebep oldu ve kırmızı gördü. Penaltıyı Onur Kırtaş ağlara gönderdi. Maç 2-2 bitti. Penaltıları kazanan Turgutluspor 2. Lig'e çıktı.

A SPOR FUTBOLA DOYURDU
TFF 2. ve 3. Lig play-off heyecanını futbolseverlerle buluşturan A Spor, Karşıyaka- Turgutlu maçını da HD kalitesinde yayınladı.
  1. 26.7.2020
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