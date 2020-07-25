Zafer Tuzla'nın!

TFF 2. Lig play-off yarı final mücadelesinde Tuzlaspor, Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Antalya'daki Calista Sports Center'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti. Lacivert-beyazlı takım, 62. dakikada Sadık'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına tecrübeli futbolcusu Batuhan Karadeniz'in golüyle 1-0 öne geçti.

İKİ DAKİKADA İKİ GOL

İki dakika sonra Tuzlaspor bir penaltı daha kazandı. Topun başına yine Batuhan Karadeniz geçti. 28 yaşındaki futbolcu bir kez daha meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Tuzlaspor, finale adını yazdırdı. TFF 1. Lig'i hedefleyen İstanbul temsilcisi, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak finalde şampiyonluk savaşı verecek.

23 MAÇTA 17 GOL ATTI

Çeyrek finalde Kastamonu'ya attığı penaltı golüyle Tuzla'yı yarı finale taşıyan Batuhan Karadeniz, dün de iki penaltı golü atıp final kapısını açtı. Sezona Bandırma'da başlayan, devre arasında Tuzla'ya giden 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 2. Lig'de oynadığı 23 maçta 17 gole imzasını koydu.