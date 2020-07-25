Manisa tek attı

Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'un naklen ekranlara getirdiği TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Manisa Futbol Kulübü, Sancaktepe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, günün diğer maçını 2-1 kazanan Tuzlaspor ile finalde eşleşti. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada Tarzanlar'ı galibiyete taşıyan gol 33 yaşındaki tecrübeli ismi Nizamettin Çalışkan'ın golüyle kazandı.

90+7'DE KAÇIRDI!

Manisaspor ile 12 yıl önce Süper Lig'e çıkma sevincini yaşayan Nizamettin, 66'da ceza sahasına girerken yerden köşeye sert bir vuruş yaptı ve takımını finale taşıdı. Sancaktepe ise 90+7'de inanılmaz bir gol kaçırdı. Selim Kayacı, boş kaleye topu gönderemeyince Sancaktepe elendi. Salı günü saat 21.00'de oynanacak final A Spor'dan yayınlanacak.