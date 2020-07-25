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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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tek attı

Manisa tek attı

2. Lig play-off finalinin ikinci başrolü Futbol Kulübü oldu. ’daki yarı final mücadelesinde ’yi Nizamettin’in golüyle yenen , finale yükseldi.

'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'un naklen ekranlara getirdiği 2. Lig play-off yarı finalinde Futbol Kulübü, 'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, günün diğer maçını 2-1 kazanan Tuzlaspor ile finalde eşleşti. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada Tarzanlar'ı galibiyete taşıyan gol 33 yaşındaki tecrübeli ismi Nizamettin Çalışkan'ın golüyle kazandı.

90+7'DE KAÇIRDI!
Manisaspor ile 12 yıl önce 'e çıkma sevincini yaşayan Nizamettin, 66'da ceza sahasına girerken yerden köşeye sert bir vuruş yaptı ve takımını finale taşıdı. Sancaktepe ise 90+7'de inanılmaz bir gol kaçırdı. Selim Kayacı, boş kaleye topu gönderemeyince Sancaktepe elendi. Salı günü saat 21.00'de oynanacak final A Spor'dan yayınlanacak.

  1. 25.7.2020
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